Мирный план Китая по Украине поддерживает 26 стран – МИД

Во вторник, 4 июня, глава МИД Китая Ван И заявил, что план Пекина по урегулированию войны в Украине поддержали уже более двух десятков стран. Это произошло спустя несколько дней после того, как Пекин заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии. Об этом сообщает Bloomberg, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Дипломат уточнил, что уже 26 стран согласились присоединиться или ищут пути присоединения к общему понимаю, которого достигли Китай и Бразилия. Всего же, положительный отклик на эти идеи дали 45 стран.

По его словам, Россия и Украина по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, изложенных Китаем и Бразилией в совместном заявлении в мае 2024 года.

При этом Bloomberg отмечает, что глава МИД Китая Ван И не упомянул основное требование Украины о том, чтобы Россия вывела свои войска с территории страны, в том числе, с территорий аннексированных с 2014 года. Сообщается, что президенты воюющих стран отказались вести переговоры друг с другом.

Китайский дипломат добавил, что "условия для мирных переговоров еще не готовы", поэтому Китай будет "принимать собственные решения" по участию в таких встречах.

Документ, представленный Китаем и Бразилией, содержит призыв к международной конференции, где примет участие как Россия, так и Украина, как альтернатива мирному плану Киева, который поддерживают страны Запада и который будет обсуждаться на встрече в Швейцарии в этом месяце. Отметим, что Россию на этот саммит не пригласили.