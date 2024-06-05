В МИД Украины отреагировали на заявление Китая о "мирном плане"

Участие высокого представителя КНР в Саммите мира могло бы стать хорошей возможностью сделать практический вклад в достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

Так, украинское ведомство прокомментировало заявления китайского коллеги Ван И относительно нового "мирного плана" Пекина, который якобы поддерживают 26 стран, а Украина и Россия отдельно "подтвердили большую часть содержания"

В МИД Украины отметили, что все, кто искренне стремятся к восстановлению мира в российско-украинской войне, должны работать над успешным проведением Саммита мира в Швейцарии.

"Китай справедливо декларирует уважение к суверенитету и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, которые искренне стремятся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы подорвать саммит" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участие Китая стало бы важным сигналом сбалансированной позиции страны.

"Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности. На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая" , - отметили в МИД.

Соответствующее заявление украинской стороны происходит на фоне того, что Китай намекает на отсутствие своих представителей на Саммите мира в Швейцарии из-за того, что на конференцию не пригласили представителей России.