Сингапур отправит своего представителя на Саммит мира – премьер

На следующей неделе Сингапур примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, цель которого - заручиться международной поддержкой мирных предложений президента Украины Владимира Зеленского.﻿ Об этом заявил премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он заявил, что старший государственный министр иностранных дел и национального развития Сим Энн назначен специальным посланником для участия в саммите.

"В Швейцарии в конце этого месяца пройдет саммит по вопросам мира на Украине, и Сингапур пригласили принять в нем участие" , - заявил он.

Накануне вечером премьер-министр Сингапура поговорил с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и сообщил ей, что Сим назначена представителем Сингапура на саммите мира.

Глобальный саммит мира

15-16 июня в Швейцарии состоится исторический саммит, посвященный украинской формуле мира. Это будет первая встреча на высшем уровне, направленная на поиск мирного решения конфликта в Украине.

Ожидается участие более 100 стран, что демонстрирует широкую международную поддержку Украины.

Ключевыми темами саммита станут освобождение пленных, возвращение депортированных детей.

Ожидается, что также будут обсуждаться и другие пункты украинской формулы мира, включая вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности, ядерной безопасности и восстановления территориальной целостности Украины.