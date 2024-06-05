В "Дію" добавили удостоверение ветерана – Федоров

В мобильном приложении "Дія" теперь доступно удостоверение ветерана.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог" , – написал министр.

Для кого доступен такой документ

участник боевых действий,

человек с инвалидностью в результате войны,

участник войны,

пострадавший участник революции достоинства,

член семьи погибшего ветерана войны,

член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Как добавить удостоверение ветерана в "Дію"

Пролистайте все документы в "Дії"; Нажмите Добавить документ; Выберите Удостоверение ветерана; Предоставьте разрешение на получение данных и нажмите Добавить удостоверение.

После этого документ появится в приложении в течение нескольких минут.