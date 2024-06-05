Таиланд примет участие в Саммите мира в Швейцарии – СМИ

Таиланд принял приглашение об участии в предстоящем саммите мира, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня. ﻿Об этом сообщает Thai PBS, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Источник издания сообщил, что Таиланд на саммите будет представлять заместитель министра иностранных дел Русс Джаличандра.

Помимо этого Таиланд выразил поддержку всем инициативам, направленным на скорейшее и мирное урегулирование ситуации в Украине.

Таиланд присоединится к более чем 100 странам в обсуждении путей прекращения текущего конфликта между Россией и Украиной.

Саммит мира

С 15 по 16 июня в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. На встрече соберутся лидеры более 150 стран, чтобы обсудить формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Россия не получила приглашения на этот учредительный саммит. Причиной этому стало решение организаторов, посчитавших, что присутствие представителей РФ может негативно повлиять на конструктивный поиск решений и помешать достижению мирных целей.