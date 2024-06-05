Половина украинцев считают, что Зеленский не справился с предвыборными обещаниями – КМИС

50% украинцев убеждены, что президент Владимир Зеленский не выполнил ни одного или выполнил меньшинство из своих предвыборных обещаний.﻿ Ссылаясь на результаты опроса КМИС, проведенного 16-22 мая, сообщает Украинская правда.

"18% респондентов ответили, что В. Зеленский выполнил большинство или все обещания (из них о выполнении всех обещаний говорят 5%). Почти столько же считают, что он выполнил около половины обещаний, а 50% считают, что он выполнил меньшинство или ни одного из обещаний (из них 25% считают, что он не выполнил ни одного обещания)".

Среди тех, кто считает, что Зеленский выполнил не все обещания, 50% респондентов объясняют это наличием нечестных, коррумпированных людей в команде президента.

Далее с примерно одинаковым результатом (26-32%) идут такие объяснения, как нехватка компетентных людей в его команде, полномасштабное вторжение, собственная неопытность и влияние олигархов.

Еще 9-14% опрошенных причинами невыполнения назвали личную коррумпированность Зеленского, влияние других стран, расшатывание ситуации оппозицией и нереалистичность обещаний.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что в дополнительных вопросах в открытой форме респонденты чаще всего вспоминали такие обещания, как завершение войны на Донбассе, борьба с коррупцией и улучшение благосостояния населения. Он считает, что вероятно именно эти вещи играли важную роль, когда респонденты оценивали выполнение Зеленским предвыборных обещаний.

"При этом среди основных успехов президента на своем посту украинцы говорят о стойкости в отпоре российской агрессии и международной деятельности, направленной на усиление поддержки Украины в войне", − пояснил Грушецкий.

Он также пояснил, что украинцы в основном фокусируются не на самом Зеленском (на его личных качествах), а на его окружении или команде. В частности, на дополнительный открытый вопрос о неудачах президента больше всего людей говорили о полномасштабном вторжении России, о кадровой политике и о проблемах в борьбе с коррупцией.