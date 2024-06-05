В немецком Бундестаге хотят расследовать строительство "Северного потока-2"

Немецкие "Зеленые" призывают создать в Бундестаге специальную следственную комиссию по вопросу того, как с немецкой стороны принимались решения по строительству российского газопровода "Северный поток-2", который так никогда и не заработал, сообщает Европейская правда.

"Зеленые" якобы настроены продвигать идею создания следственной комиссии по "ПП2", хотя это и грозит обострением отношений с коалиционными партнерами – партией Шольца СДПГ.

Представитель "Зеленых" Феликс Банащак отметил, что этот проект оказался "крупнейшим экономическим, энергетическим и международно-политическим провалом со времени основания федеральной республики".

"Документы, которые сейчас доступны, четко указывают на то, что тогдашнее федеральное правительство также делало все возможное, чтобы этот проект стал реальностью... Мне сложно смириться с тем, что в этих событиях до сих пор должным образом не разобрались" , – заявил он.

По его словам, в Бундестаге следует создать специальную следственную комиссию, которая имела бы полномочия для доступа ко всем соответствующим документам и общения с лицами, причастными к решениям.

Лидер фракции "Зеленых" Катарина Дреге также заявила, что по поводу "мертвого" трубопровода остаются вопросы, которые "явно требуют прояснения в парламенте".

Документы 2014-2022 годов, о которых уже публично известно, свидетельствуют, что при двух правительствах ХДС-СДПГ при премьерстве Ангелы Меркель строительство трубопровода последовательно продвигали и настаивали, что это чисто частный проект, несмотря на то, что уже тогда от других западных партнеров и Украины звучали предостережения о его геополитических рисках.

Специальный следственный комитет в Шверине уже исследует деятельность "Фонда защиты климата и окружающей среды", который лоббировал завершение строительства "Северного потока-2" в Германии.