Минфин привлек в бюджет почти 12 млрд грн от размещения облигаций

На аукционе по размещению внутренних гособлигаций (ОВГЗ) 4 июня Министерство финансов привлекло в госбюджет более 11,5 млрд гривен.﻿ Об этом свидетельствуют данные Минфина, сообщает Экономическая правда.

Так, от размещения 1-летних гривневых бумаг под 14,74% привлекли 3,01 млрд грн.

Зато от продажи облигаций со сроком обращения 1,8 года под 15,66% годовых удалось привлечь 4,22 млрд грн.

Продажа ОВГЗ со сроком обращения более 3 лет под 16,02% годовых принесла в бюджет 4,33 млрд грн.