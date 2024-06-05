Из-за непогоды обесточены населенные пункты в восьми областях – "Укрэнерго"

По состоянию на утро из-за непогоды обесточено 256 населенных пунктов в восьми областях.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Из-за погодных условий без света были населены пункты в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания 454 населенных пункта. Из-за боевых действий новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Сегодня во всех регионах действуют графики почасовых отключений электричества. При превышении лимитов введут аварийные отключения.

За сутки запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27044 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1558 МВт.