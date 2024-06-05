Демократы в Конгрессе надеются, что все ограничения на удары по РФ отменят

Конгрессмен-демократ Тед Лиу выразил надежду, что все ограничения использования оружия Украиной в противостоянии российской войне будут сняты. А лидер демократов в Палате Представителей Пит Агилар добавил, что администрация президента США работает над предоставлением Украине инструментов, необходимых "для ведения войны и победы в войне", сообщает Голос Америки.

"Я надеюсь, что ограничения будут сняты. Я поддерживаю двухпартийное письмо, направленное нашим Комитетом по разведке именно по этому поводу, и мы видим, как Украина начинает лучше использовать это оружие, особенно в Крыму" , – сказал Лиу.

Когресмен уточнил: "Мы видим сейчас, по крайней мере, в Крыму, который является частью Украины, что украинцы используют там ракеты большой дальности, чтобы уничтожить российскую военную технику. И мы видим их очень эффективное использование в Крыму. И я знаю, что администрация президента США разрешила им использовать их для отпора в Харькове".

В ответ на вопросы журналистки Лиу зацитировал госсекретаря Блинкена, который на прошлой неделе встретился с комитетом Конгресса по иностранным делам:

"Что касается вопроса, который вы только что задали, он [госсекретарь Блинкен, – ред.] по сути сказал, что Украина сделает то, что ей придется сделать".

Конгрессмен добавил: "Хочу поблагодарить госсекретаря Блинкена за решение победить. Он принял это решение уже давно, когда вы боролись за больше военных потуг в воздухе для Украины".

Председатель фракции демократов в Палате Представителей Пит Агиллар, отвечая на вопрос о разрешении для ударов по целям в России и то, как Конгресс может помочь помочь этому заметил:

"Администрация Джо Байдена и Совет по нацбезопасности работают со своими украинскими союзниками, чтобы предоставить им инструменты, ресурсы и полномочия, необходимые для ведения войны и победы в войне. Я верю, что эти разговоры проходят и что администрация Байдена берет на себя инициативу".