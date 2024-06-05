В Кабмине планируют отсрочить взятие на учет 17-летних, находящихся за границей

Правительство готовит решение об отсрочке взятия на военный учет 17-летних юношей, а также находящихся за рубежом призывников (в возрасте от 18 до 25 лет).

Об этом сообщила министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она отметила, что возвращение 17-летних юношей для взятия на учет только увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

"Уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет - либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения" , - отметила она.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона заявлял, что находящиеся за рубежом украинские 17-летние юноши должны вернуться в Украину и явиться в ТЦК и СП, чтобы стать на военный учет.