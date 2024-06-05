На фронте за сутки 110 столкновений, ВСУ отбивают атаки на восьми направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. С начала суток произошло 38 столкновений. Силы обороны отражают атаки окупантов в восьми направлениях.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:30 5 июня.

По уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара с применением 4 ракет, 61 авиаудар (в частности, сбросил 82 КАБ), совершил более четырех тысяч обстрелов, среди них 120 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава, пункт управления, район сосредоточения ВВТ, артиллерийское средство, базу горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, наземную станцию управления БПЛА, три средства ПВО и два других весов противника.

Уже сегодня произошло 38 боевых столкновений. Оккупанты совершили два авиаудара с применением шести УАБ, 550 обстрелов позиций наших войск. Также враг задействовал для ударов 19 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала суток идет бой в районе Волчанска. Ситуация контролируется. ВСУ продолжают меры по усилению переднего края обороны.

По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 127 человек, из них 41 – безвозвратно. Кроме того, Силы обороны уничтожили танк, четыре артиллерийские системы, 15 БПЛА, 15 автомобилей и шесть единиц специальной техники. Поражены два склада с боеприпасами и 21 укрытие личного состава.

На Лиманском направлении, в Серебрянском лесу, одна атака окупантов отбита. В то же время продолжаются боевые действия в районах Невского и Серебрянского лесничества.

На Северском направлении сегодня произошло три боевых столкновения: две атаки отбиты в районе Верхнекаменского, продолжается бой у села Выимка.

На Краматорском направлении ситуация напряженная – с начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещеевки. Противник успеха не имеет.

На Торецком направлении оккупанты безуспешно пытаются приблизиться к нашим позициям в районе Белой Горы. Идет бой.

На Покровском направлении противник предпринимает попытки продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки Первой и Сокола. Одна атака отбита, еще пять – продолжаются. Ситуация контролируется. Силы обороны наносят оккупантам системное огневое поражение. Так, в частности, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 450 захватчиков убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, семь боевых бронированных машин, три пушки, 16 автомобилей, пять БпЛА и три средства РЭБ. Кроме того, взлетели в воздух два склада с боеприпасами и один – с горючим.

На Кураховском направлении наши воины отражают вражеский штурм в районе Георгиевки.

С начала суток на Времевском направлении продолжаются два боеприкосновения у Урожайного. Оккупанты, при поддержке танка и двух БМП, пытались прорвать нашу оборону. Танк и одна боевая машина пехоты уничтожены. Другая БМП отошла. Бой продолжается – наши воины уничтожают вражеских штурмовиков.

Также неудачной была попытка врага продвинуться на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения по плацдарму в районе Крынок. Атака российских захватчиков потерпела неудачу. Потери позиций не допущены.

На остальных направлениях активных действий оккупанты не проводили.