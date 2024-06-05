Еврокомиссия даст устную оценку реформам Украины для вступления в ЕС – журналист

В эту пятницу, 7 июня, Еврокомиссия озвучит послам ЕС устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Об этом пишет редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

Джозвяк сообщил, что в пятницу послам ЕС устно представят обновленную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы (рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, которых для Украины – четыре).

"Ожидается, что обе страны получат положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться относительно Украины. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время уходит" , – отметил Рикард Джозвяк.

Ранее сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.