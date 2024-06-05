В ЕС рассказали, как помогают Украине бороться с отключениями света

В Европейском союзе прокомментировали ситуацию с массовым отключением электроэнергии в Украине в результате российских атак по критической инфраструктуре. Об этом во время брифинга заявил спикер Еврокомиссии Тим Макфи, сообщает Европейская правда.

Представителя Еврокомиссии спросили, получали ли в Евросоюзе запросы о соответствующей помощи от Украины, особенно в контексте подготовки к зимнему сезону.

"Мы очень тесно работаем с украинскими властями, чтобы оказать поддержку либо в форме экспорта электроэнергии из ЕС в Украину, либо в виде оборудования", – отметил он.

По его словам, представители украинской центральной и региональной власти работают по формированию списка неотложных потребностей, которые должна получить Еврокомиссия.

"Уверяю, что мы находимся в постоянном контакте, и есть очень сильное желание со стороны правительств стран-членов ЕС, а также представителей отрасли, обеспечить помощь, в которой нуждается Украина", - подчеркнул Макфи.

Министерство экономики Украины заявило, что будем работать с партнерами по ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства Ukraine Facility на восстановление энергетики.