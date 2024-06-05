На Покровском направлении количество столкновений возросло вдвое – Генштаб

С начала суток на передовой произошло 54 боевых столкновения. Наибольшая активность оккупантов - на Покровском направлении и в Харьковской области.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14:00 5 июня.

На Харьковском направлении враг продолжает наносить авиаудары по украинским городам и селам с территории Российской Федерации, по направлению Шебекино. Так, сегодня, террористы из воздушного пространства РФ уже сбросили пять управляемых авиационных бомб в район Охримовки и одну – на Волчанск. Также били неуправляемыми авиаракетами по Ветеринарному. Отражены две атаки захватчиков в сторону села Липцы. В настоящее время продолжаются три боестолкновения в районе Волчанска.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских окупантов на Купянском направлении. Семь раз противник атаковал позиции наших подразделений недалеко от Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Чернещины и Дружелюбовки. В направлении двух последних населенных пунктов бои продолжаются. Авиаудар УАБ противник нанес в район села Новое.

На Северском направлении российский агрессор продолжает попытки штурмовать позиции украинских защитников в районах Верхнекаменского, Выемки и Раздолевки. Общее количество боеприкосновений возросло до пяти. Три атаки нашими воинами успешно отбиты, две в направлении Раздолевки еще пока продолжаются. Свои действия недалеко от Верхнекаменского оккупанты поддерживали применением двух управляемых авиабомб.

На Краматорском направлении оккупанты применяют неуправляемые авиационные ракеты в районах сел Северное и Дружба. Семь атак возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки подразделения Сил обороны отбили. Один бой у Белой Горы еще продолжается.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь, по сравнению с утром, количество боев выросло более чем вдвое. В настоящее время произошло 15 боеприкосновений. Семь из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Новопокровского и Сокола. У последнего враг концентрирует усилия – бой продолжается в четырех локациях, оккупанты также сбросили две авиабомбы. Еще три авиаудара враг нанес по районам Желанного, Карловки и Новоселовки Первой.

На Времевском направлении, при поддержке российской авиации, идут три боевых столкновения в направлении Урожайного. Еще одна атака там уже отбита.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.