ЕС может пересмотреть безвиз с Грузией из-за закона об "иноагентах" – посол

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной могут пересмотреть. Об этом европейский дипломат сказал в интервью порталу Movement, сообщает Европейская правда.

Говоря о возможных последствиях для Грузии после принятия скандального закона, Герчинский отметил, что "все варианты – на столе".

Комментируя возможность пересмотра безвизового режима для Грузии, он сказал, что либерализация визового режима для страны согласовывалась с определенными условиями.

"После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима в отношении Грузии" , – добавил посол.

По его словам, для приостановления безвиза на шесть месяцев нужны голоса не всех членов, а большинства.

"И я уверен, что это будет рассмотрено как один из вариантов, и страны-члены примут решение" , – добавил Герчинский.

Однако он обеспокоен тем, что в случае приостановления безвиза пострадают простые граждане Грузии, которые "заплатят очень высокую цену".

"Я не уверен, что это то, чего мы хотим достичь как Европейский Союз. Это мое личное мнение. Однако решение будет достигнуто странами-членами в ближайшие недели", – резюмировал посол.

В понедельник 3 июня в Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.