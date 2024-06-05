Власти возобновили дорожное движение по плотине ДнепроГЭС после обстрела РФ

Восстановили дорожное движение по плотине ДнепроГЭС, которая пострадала от российского обстрела 1 июня, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в соцсетях.

"За 4 дня с момента вражеского обстрела люди, которые занимались восстановлением движения, сделали невероятное: Государственная специальная служба транспорта, работники станции, коммунальщики города, подрядчики ООО "Промышленный альпинизм" и ООО "Автомагистраль-Юг", специалисты Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского, патрульная полиция, областная и городская власть.

Все работали круглосуточно, чтобы жители Запорожья как можно скорее могли передвигаться между двумя берегами безопасно и без пробок".

Что предшествовало:

1 июня Федоров сообщил, что после российского обстрела в ночь на субботу Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, изучается возможность открытия безопасного движения транспорта.