Белый дом: США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину

Соединенные Штаты Америки не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Guardian.

"Со своей стороны, мы не планируем учебную миссию в Украине", - отметил Салливан.

Он добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, над чем сейчас работает Вашингтон. Также украинские защитники нуждаются в "постоянном потоке оружия", которое им будут предоставлять США.

Отправка военных инструкторов в Украину

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что Франция решила направить своих военных инструкторов в Украину для обучения украинских защитников.

Позже в Министерстве обороны Франции уточнили, что такой вопрос все еще прорабатывается.

В Минобороны Украины также отметили, что переговоры об отправке военных инструкторов с Францией продолжаются.