Украина и Китай провели политические консультации на уровне глав МИД

Украина провела политические консультации с Китаем на уровне заместителей глав МИД, где китайской стороне рассказали о подготовке к Глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение МИД Украины.

Украинскую сторону на консультациях представлял первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига, китайскую - заместитель главы МИД КНР Сунь Вейдун. Также была встреча со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

"Собеседники подчеркнули важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к территориальной целостности является фундаментом двусторонних отношений Украины и Китая.

Андрей Сибига проинформировал коллегу о ситуации в Украине, а также подготовке к Глобальному саммиту мира. Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение и долговременного мира в Украине".

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