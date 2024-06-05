Премьер Словакии Фицо сделал первое заявление после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 5 июня, впервые выступил с заявлением относительно покушения на него, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Фицо.

На своей странице в Facebook, премьер-министр опубликовал 14-минутное видео, где рассказал, как он реагирует на покушение на свое убийство.

"Для меня настало время сделать первый шаг, и это прощение. Я не испытываю никакой ненависти к неизвестному, который стрелял в меня" , - сказал он.

Фицо также добавил, что не будет требовать возмещения ущерба и подавать против нападавшего иск. Он также отметил, что не считает, что это нападение сумасшедшего-одиночки. Наоборот Фицо связал нападавшего Юрая Цинтулу с оппозицией, сказав, что тот является оппозиционным активистом.

В то же время Фицо сообщил, что планирует вернуться к работе уже этим летом. По его словам это произойдет на рубеже июня и июля.

Нападение на Фицо

Напомним, 15 мая, в этом году на премьер-министра Словакии совершили нападение. Фицо получил пулевое ранение и был вертолетом доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Несколько дней врачи боролись за жизнь премьера, перенесшего не одну операцию за это время.