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СМИ: На Западе подтвердили первые удары Украины по России американским оружием

СМИ: На Западе подтвердили первые удары Украины по России американским оружием
Фото: wikimedia.org

Украина за последние дни уже использовала американское оружие для ударов по территории России после того, как Соединенные Штаты объявили о разрешении это делать, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству АР сообщил чиновник одной из стран Запада на условиях анонимности.

Собеседник АР, который "не был уполномочен публично комментировать этот деликатный вопрос", не уточнил, где именно был нанесен удар американским оружием по России.

Но, согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина поразила с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков, в 50 километрах от украинской границы.

Удар был нанесен в соответствии с недавно одобренными указаниями президента США Джо Байдена, который разрешил использовать американское оружие для ударов на территории России с целью защиты Харькова.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.

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