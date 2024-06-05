Politico: ЕС еще не определился, поддержать ли план США о $50 млрд кредита Украине

Министры финансов государств ЕС на онлайн-встрече 5 июня указали, что склоняются к предложению США предоставить многомиллиардный кредит для Украины за счет замороженных российских активов, но не достигли окончательного решения, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию Politico сообщили пять информированных источников.

Во время встречи руководителей Минфина стран Евросоюза обсуждался в основном американский план, согласно которому США или все страны "Группы семи" предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

В то же время Евросоюз выдвинул альтернативное предложение, согласно которому он сам предоставит кредит для Украины, использовав в качестве залога свой семилетний бюджет в размере 1,2 триллиона евро.

Трое собеседников Politico заявили, что идея Еврокомиссии обеспечить заем, используя бюджет ЕС в качестве залога, не слишком активно обсуждалась, а министры финансов настаивали на необходимости единства "Группы семи".

В то же время четвертый источник из министерства экономики одной из стран ЕС отметил, что "министры не сравнивали два варианта" и были "открыты для изучения целесообразности американского решения".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина настаивает на конфискации и передаче ей всех замороженных на Западе активов Российской Федерации.