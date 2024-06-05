Саммит мира: Швейцария и страны Глобального Юга продавливают невыгодное решение для Украины

Под давлением Швейцарии и стран Глобального Юга в проект решения Саммита мира внесли невыгодные Украине поправки, которые угрожают безальтернативному статусу формулы мира президента Владимира Зеленского и открывают путь к другим мирным инициативам, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в статье "ЕП" Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.

Как стало известно, решение саммита, если будет одобрено в редакции, с которой имели возможность ознакомиться некоторые СМИ, точно не будет отвечать украинским амбициям.

Швейцария, которая принимает саммит, учла в проекте решения предложения ключевых игроков (да и сама добавила несколько не очень хороших для Киева правок) и разослала то, что получилось, в столицы государств-участников для окончательной процедуры согласования перед тем.

По данным ЕП, этот документ "полностью разрушает идею Саммита мира". Но Украина под давлением Берна и других стран отказалась от собственных планов.

"Ключевое изменение – это то, что „мирный план Зеленского" перестал быть безальтернативным или даже ключевым документом для урегулирования войны", – говорится в статье.

Теперь речь идет о том, что участники саммита основываются на "украинской формуле мира и других мирных предложениях", без особой роли любой из них. Таким образом инициативы вроде китайской, отдельные позиции которой напоминали формулу капитуляции Украины, получают ровно такую же легитимность, как и украинский "мирный план".

"Из проекта вычистили также все пункты, которые могли служить мостиком к „мирному плану Зеленского", например, перечень его пунктов", – говорится также в статье.

Кроме того, саммит сконцентрируется только на трех узких вопросах (ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных), которые есть в украинской "формуле мира", но выполнение которых не имеет отношения к достижению мира.

Швейцарская сторона объяснила, что такой узкий выбор сделали для того, чтобы "облегчить достижение консенсуса". Однако это несет дополнительные угрозы для Украины, в частности, в вопросе дальнейшего привлечения РФ к переговорному процессу и условий, необходимых для этого.

"То есть для того, чтобы Россия превратилась из агрессора в участника мирных переговоров, нужно воплотить не определенные „меры по укреплению доверия" только по тематике „ядерки" и морской безопасности, и по обмену пленными", – говорится в статье.

При этом в объеме требований по "ядерному блоку" Украина пошла на существенные уступки: из проекта решения вычеркнули все упоминания об освобождении или демилитаризации Запорожской АЭС.