Зеленский и Сунак обсудили усиление ПВО и дальнобойные возможности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Основной темой разговора был Глобальный саммит мира, который состоится впоследствии в Швейцарии.

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на саммите на самом высоком уровне" , — заявил Зеленский.

По данным ОП, президент и премьер-министр также говорили об оборонном сотрудничестве.