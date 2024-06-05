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Зеленский и Сунак обсудили усиление ПВО и дальнобойные возможности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Основной темой разговора был Глобальный саммит мира, который состоится впоследствии в Швейцарии.
"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на саммите на самом высоком уровне", — заявил Зеленский.
По данным ОП, президент и премьер-министр также говорили об оборонном сотрудничестве.
"Приоритеты — усиление ПВО и дальнобойных возможностей. Президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизнь людей. Собеседники обменялись мнениями относительно дополнительных возможностей для совместных тренировочных обороны и безопасности Украины с НАТО", – говорится в релизе.