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Лубинец: Греция присоединилась к коалиции по возвращению украинских детей из России
Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве наблюдателя, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram омбудсмена Дмитрия Лубинца.
"Греция присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей в качестве наблюдателя. Благодарен за это решение и поддержку!" – написал Лубинец.
По его словам, присоединяющихся к коалиции стран становится все больше, поэтому Украина ожидает больше помощи в вопросе возвращения украинских детей домой.
Следует отметить, что ранее Лубинец рассказывал, что около 40 стран присоединились к международной коалиции для возвращения незаконно депортированных детей в Украину.
Возвращение украинских детей
По словам Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19-ти тысяч украинских детей.