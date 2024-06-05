ОП: Британия разрешила Украине бить своим оружием по военным целям на территории РФ
Великобритания дала разрешение Украине наносить удары по военным целям на территории России британским оружием, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак провели телефонный разговор.
Основное внимание лидеры уделили подготовке к саммиту мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.
"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на саммите на самом высоком уровне", — отметил Зеленский.
Президент Украины и премьер Британии затронули вопросы усиления украинской противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей.
"Президент отметил разрешение Великобритании избивать по военным целям на территории РФ", — сказано в сообщении ОП.
По словам главы государства, такое решение Лондона помешает попыткам РФ расширить войну и спасет жизнь людей.
Одной из тем обсуждений стали возможности для совместных тренировочных миссий между Украиной и Британией.
Как сообщалось, 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по российской территории.
В правительстве Германии ранее подтвердили, что разрешают Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.
Также согласие на нанесение ударов по территории России дала Франция.