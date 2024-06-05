Минэнерго: Статья Financial Times имеет признаки ИПСО в интересах России

В Министерстве энергетики Украины заявили, что статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" "имеет признаки информационно-психологической операции (ИПСО), носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага", сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в заявлении министерства.

"В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками. Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными.

Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", - говорится в позиции министерства.

Также Минэнерго назвало "откровенной ложью и манипуляцией" то, что в статье констатируется, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза.

"Ведь размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60 и 100%", - заявили в ведомстве.

"Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя.

Сейчас в украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период. Просим не распространять ложные нарративы и дезинформацию, подыгрывая врагу, и не спекулировать на чувствительной для общества теме.

Доверяйте только официальным источникам информации", - говорится также в заявлении.

Напомним:

В опубликованной 5 июня статье FT сообщила, в частности, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила более половины производства электроэнергии, генерация Украины упала с 55 до 20 ГВт.

Также в статье говорилось, что из-за российских обстрелов генерации Украины, к зиме жители страны, вероятно, будут проводить большую часть дня без света.

FT, в частности, приводит слова руководителя отдела энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Бориса Додонова.