В ЕС удивлены уступкам Украины на предстоящем Саммите мира – источник

Западные партнеры Украины удивлены изменением позиции Украины, которая означает уступки на предстоящем Саммите мира в Швейцарии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.

В случае, если Киев одобрит решение саммита в нынешнем виде, он даст зеленый свет на продвижение существующих и появление новых планов, которые точно будут меньше учитывать украинские интересы.

"Да, мы инвестировали много усилий в вашу формулу мира. Но в дальнейшем мы не сможем быть большими украинцами, чем сами украинцы", – поделился с ЕП один из западных дипломатов, удивленный таким изменением.

Стоит отметить, что речь идет о дипломате одной из стран ЕС.

Украина пошла на уступки, чтобы привлечь как можно большее количество участников саммита, но, как сказано в статье, есть все основания считать, что сама идея во что бы то ни стало провести саммит в 2024 году была ошибочной.

Однако сейчас от его проведения не откреститься, ведь в событие вложено слишком много усилий.

"Но мы точно еще имеем право отказаться от итогового документа саммита, который после всех редакций не кажется приемлемым для Украины. Потому что одобрение ТАКОГО итогового коммюнике несет для нас огромные риски", – говорится в статье.