Россия угрожает ударами по инструкторам Франции в Украине: Париж отреагировал
Россия угрожает, что французские инструкторы "станут законной целью", если их отправят в Украину. Такие заявления не останутся без ответа, сообщает РБК-Украина.
Угрозы России
Вчера, 4 июня, пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов отличился скандальными высказываниями в адрес Парижа.
"Если вы пошлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы обучить украинских солдат лучше выцеливать и убивать россиян, они, естественно, станут законной целью", - заявил Макогонов.
Реакция Франции
Заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан уже отреагировал на такие угрозы.
"Это возмутительные высказывания, которые не останутся без ответа", - пообещал он.
По его словам, ответ для России все еще обсуждается.
Отправка инструкторов Франции в Украину
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл планы Франции отправить в Украину военных инструкторов. Там они должны заняться обучением украинских защитников.
Во Франции, комментируя заявления украинского генерала, отмечали, что вопрос отправки инструкторов все еще обсуждается и окончательное решение не принято.