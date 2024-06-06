В Госдепе США не прогнозируют эскалации из-за разрешения Украине бить по РФ

Разрешение Соединенных Штатов на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте.﻿ Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Пресс-секретарь официально подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары из американского оружия по целям на территории РФ, но исключительно вдоль госграницы в Харьковской области.

Он объяснил это тем, что войска агрессора размещают установки у границы и атакуют Харьков и добавил, что украинские военные имеют право отвечать на эти атаки исключительно по военным целям в этом районе.

Миллер также отметил, что в Белом доме не прогнозируют эскалации боевых действий на фронте.

"Мы не считаем так" , - сказал он.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Россия является агрессором в войне в Украине и что именно диктатор Владимир Путин постоянно повышает уровень эскалации.

"Россия стягивает свою военную технику к границе и применяет ее для обстрела гражданских целей, и мы считаем целесообразным, чтобы Украина могла защититься" , - сказал Миллер.

Он также добавил, что Соединенные Штаты продолжат принимать соответствующие меры в ответ на то, что "сделал президент Путин, чтобы дать возможность Украине защитить себя".

Разрешение на атаки ВСУ по территории РФ

В начале мая российские войска перешли госграницу в Харьковской области и начали наступательную операцию в направлении Харькова. За несколько дней армия РФ оккупировала несколько сел и частично захватила город Волчанск. Однако за несколько недель позиционных боев, Силы обороны смогли остановить и начали вытеснять россиян из города.

Наступление сопровождалось масштабными обстрелами населенных пунктов Харьковской области и Харькова баллистическими ракетами и управляемыми и фугасными авиабомбами с большими разрушениями и жертвами среди гражданских.

Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить разрешение наносить удары западным оружием по военным целям на территории Белгородской области и истребителям, которые запускают авиабомбы.

Десять стран НАТО предоставили разрешение на такие действия. США сначала заявили о существовании запрета на удары из американского оружия по РФ с начала вторжения. Но позже Белый дом изменил свое решение.

В конце мая президент Джо Байден разрешил Вооруженным силам атаковать военные объекты на территории России. Однако это разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.

В Белом доме не исключили, что могут расширить географию разрешения на удары по России в зависимости от ситуации на поле боя.