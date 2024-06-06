ПВО ночью сбила 17 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине "Шахеды". Противовоздушная оборона сбила 17 беспилотников типа Shahed-131/136.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из района Таганрога (РФ), а также атаковали 18 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и мыса Чауда (Крым).

"В результате противовоздушного боя сбиты 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях" , – говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.