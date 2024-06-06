Столкновение поездов в Чехии: среди пассажиров в Украину погибших нет

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Чехии нет погибших или серьезно травмированных среди пассажиров, ехавших в Чоп.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"При этом прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет" , – говорится в сообщении.

В компании отметили, что держат контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками.

Также "Укрзализныця" прогнозирует задержку поезда RegioJet Прага - Перемышль, из которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.

Напомним, ночью 6 июня у станции Пардубице в Чехии столкнулись два поезда. По предварительной информации, три человека погибли.