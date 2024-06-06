В Кабмине заявили о завершении первого этапа скрининга законодательства на соответствие ЕС

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что первая фаза процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершена, сообщает Европейская правда.

Стефанишина рассказала, что первая фаза скрининга завершена и что в Киев прибыла делегация Еврокомиссии для координации дальнейшей работы.

"Совет поздравить всех нас с завершением первого этапа - более 30 объяснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству" , - отметила Ольга Стефанишина.

Прибывшая в Украину делегация Еврокомиссии ответственна за проведение скрининга с европейской стороны.

В первый день консультаций – в среду – речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожидания от украинской стороны.

"Подробно обсудили каждый из переговорных разделов, по которым проходили разъяснительные сессии , - рассказала вице-премьер.

По информации издания, вторая фаза скрининга должна начаться после утверждения переговорной рамки, которая при положительном сценарии произойдет до конца июня.

Напомним, переговорная рамка – документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении со страной-кандидатом. Ее разрабатывает Еврокомиссия параллельно со "скринингом" – изучением законодательства Украины об уровне его соответствия праву ЕС.

После ее утверждения Советом ЕС проходит первое заседание Межправительственной конференции, которое считается официальным началом переговоров о вступлении.