В энергосистеме сохраняется дефицит, есть обесточивания из-за непогоды – "Укрэнерго"

6 июня на протяжении всех суток в энергосистеме Украины сохраняется дефицит, запланированный импорт электричества. Более 100 населенных пунктов в пяти областях обесточены из-за непогоды.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго используют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Вчера, 5 июня, по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина с 11:00 до 16:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

За сутки запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем 25 851 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 649 МВт.

Из-за погодных условий на утро обесточены более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской областях. По другим причинам без энергопитания 462 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По технологическим причинам есть обесточивание в Сумской области.