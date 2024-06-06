Рада ратифицировала план реформ для получения 50 млрд евро помощи от ЕС

Верховная Рада ратифицировала так называемый Ukraine Facility Plan, в котором определены обязательства по реформам на период до 2027 года, являющиеся условием для последующих траншей макрофинансовой помощи от ЕС общим объемом 50 млрд евро. Об этом написали в своих соцсетях ряд народных депутатов, среди которых Ярослав Железняк, сообщает Европейская правда.

Железняк сообщил, что соглашение между Украиной и ЕС по специальным механизмам реализации финансирования согласно инструменту Ukraine Facility ратифицировали 320 голосами "за".

Это последний необходимый шаг для того, чтобы соглашение вступило в силу.

Он также напомнил, что по ориентировочному плану выплат этих средств в 2024 году Украина получит 16 млрд евро, в 2025 году – 12,5 млрд, в 2026 – 7,25 млрд, в 2027 году – 2,5 млрд по принципу "сначала действия, потом деньги".

Напомним, 22 мая Украина и ЕС подписали рамочное соглашение по финансированию в рамках инструмента Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.