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Смерть мужчины после посещения ТЦК: расследуют умышленное убийство
Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет расследование по уголовному производству, начатому по факту смерти военнообязанного в ТЦК.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией – ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
По данным следствия, гражданин был доставлен в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВЛК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимацию.
2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.