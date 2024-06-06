Смерть мужчины после посещения ТЦК: расследуют умышленное убийство

Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет расследование по уголовному производству, начатому по факту смерти военнообязанного в ТЦК.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией – ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

По данным следствия, гражданин был доставлен в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВЛК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой помощи доставили в реанимацию.

2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.