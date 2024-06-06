Шольц: На Саммите мира не будет идти речь о переговорах с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц приуменьшил ожидания от мирного саммита, который пройдет в Швейцарии в середине июня. При этом он рассказал о целях встречи, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя" , - заявил он.

По словам канцлера, речь идет о привлечении стран всего мира, чтобы дать понять Москве, что международное право и Устав ООН действуют. Он подчеркнул, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

"Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить помощь. Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или неприличного" , - добавил Шольц.

Саммит мира

В конце следующей неделе в Швейцарии состоится саммит мира, в котором могут принять участие представители более 150 стран. Ожидается, что на саммите будет обсуждаться формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский.

При этом агрессор Россия не была приглашена на саммит. В Офисе президента считают, что присутствие российской стороны может негативно повлияет на поиск решений и помешает достижению мирных целей.

Однако часть стран отказались от участия в конференции, заявляя о том, что для достижения мира в саммите должны принимать участие обе стороны конфликта.