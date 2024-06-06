На Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряженная – сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 111 боевых столкновений. На Покровском и Кураховском направлениях ситуация напряженная. В то же время, с начала суток на Харьковском направлении не было столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:30 5 июня.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара (в частности, с применением 47 УАБ), совершил более трех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 131 с применением реактивных систем залпового огня.

Российские захватчики наносили авиационных ударов в районах населенных пунктов Харьковской области: Бугаевка, Волчанск по направлению Шебекино (РФ), Охримовка по направлению Корочи (РФ), Ветеринарное по направлению Белгорода (РФ). Также российские авиаудары потерпели Новолюбовка, Серебрянский лес Луганской области; Новое, Колодцы, Верхнекаменское, Андреевка, Дружба, Северное, Желательное, Сокол, Новоселовка Первая, Карловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Токаровка, Днепровское, Крынки Херсонской области.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в том числе две наземные станции управления БПЛА и одно вражеское средство ПВО.

Враг совершил 570 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них – 18 с применением РСЗО. Также агрессор нанес один ракетный удар двумя ракетами и 32 удара дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении сегодня активных штурмовых действий врага не происходило. Вместе с тем, за прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили: 179 человек, из них 42 – безвозвратные, и 31 единица вооружения и военной техники. Уничтожены боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, девять БпЛА, четыре автомобиля и семь единиц спецтехники. Поврежден один танк, две артсистемы и пять автомобилей.

На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируемая. По уточненной информации, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 126 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три ББМ и автомобиль.

С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки. В районе Клещеевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

В Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боеприкосновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки. Также за прошедшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили более 440 человек. Уничтожены один танк, три ББМ, семь орудий и минометов и один наземный дрон.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Парасковеевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем сил обороны.

На Времивском направлении с начала суток произошло уже пять боеприкосновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

В Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.

В остальных направлениях враг активных наступательных действий не проводил.