Британская разведка оценила удары по паромной переправе РФ в Керчи

Британская разведка предполагает, что украинские удары по паромной переправе россиян в оккупированном Крыму возле Керчи серьезно усложнили им логистику, в частности военного назначения, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 6 июня.

В обзоре напоминают, что 29 мая (фактически – в начале суток 30 мая по украинскому времени) Украина нанесла удары по двум российским паромным переправам в Керчи, выведя их из строя.

"Эти паромы почти точно были основным способом железнодорожной перевозки российского топлива и боеприпасов в Крым, учитывая строгие меры безопасности на Керченском мосту" , – отмечают в обзоре.

Аналитики Минобороны Великобритании считают, что этот удар почти точно создал временные перебои в логистике для нужд российской армии и, возможно, также поставки топлива в Крым.

"России почти точно придется как можно быстрее заменить железнодорожный паром, что, вероятно, повлияет на ее более широкие логистические операции в море, или же ей придется рисковать ослаблением мер и использовать железнодорожный мост для перевозки горючего и взрывоопасных грузов.