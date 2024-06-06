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В Белгородской области РФ дрон попал в Грайворонскую администрацию
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что здание администрации Грайворонского городского округа атаковал дрон-камикадзе, сообщает Украинская правда.
"Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа. По предварительной информации, у мужчины контузия. Коллеги доставляют пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ", – говорится в сообщении.
По его словам, в здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля.
На месте работают оперативные службы.