В Белгородской области РФ дрон попал в Грайворонскую администрацию

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что здание администрации Грайворонского городского округа атаковал дрон-камикадзе, сообщает Украинская правда.

"Пострадал сотрудник администрации — Максим Михайлович Моисеев, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа. По предварительной информации, у мужчины контузия. Коллеги доставляют пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ" , – говорится в сообщении.

По его словам, в здании администрации и в котельной выбиты окна, также осколками посечены два автомобиля.

На месте работают оперативные службы.