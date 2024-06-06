Украина ожидает снятия блокировки КПП на польской границе – ГПСУ
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что польские фермеры блокируют движение грузовиков только на пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное" со стороны Польши. Ожидается, что в 14:00 блокировку должны прекратить. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Блокировка движения продолжается на одном направлении. Это направление с украинской стороны пункт пропуска "Рава - Русская", а с польской стороны это направление пункта пропуска "Хребенное". Протестующие находятся на определенной отставке от границы на автодороге, по которой можно доехать до границы… Собственно препятствуют движению для грузовых транспортных средств", - сказал Демченко.
Он подчеркнул, что "на въезд в Польшу они (польская сторона – ред.) вообще не пропускают грузовики".
"За прошедшие сутки это нулевой показатель. То есть ни один грузовик со стороны Украины в Польшу не заехал. И польская сторона не принимает, учитывая действия блокировщиков. В сторону Украины определенное движение происходит. За минувшие сутки это около 60 грузовиков заехало на этом направлении на территорию нашей страны. Мы, к счастью, не видим также и препятствий в движении для важных для Украины грузов, гуманитарной помощи.
Надеемся, что эти действия прекратятся сегодня, как это анонсировалось, какую информацию мы имели от польских коллег, что именно в 14 часов сегодня эти действия должны прекратиться", - сказал представитель Госпогранслужбы.
Также он отметил, что вчера распространялась информация, "вроде бы протестующие блокируют направление движения "Медика-Шегини".
"Но по этому направлению, если говорить непосредственно то, что мы видим по украинскому пункту пропуска, то польская сторона принимает следующие от нас грузовики и с территории Польши в сторону Украины также прибывают грузовые транспортные средства. И от польских пограничников мы не получали подтверждение тому, что в этом направлении происходит блокировка", - сказал Демченко.