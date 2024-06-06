Рада одобрила реформу дошкольного образования: что изменится

Народные депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект, который дает старт глобальной реформе дошкольного образования﻿. Об этом заявили народные депутаты Ирина Геращенко ("Евросолидарность") и Владимир Воронов ("Слуга на﻿рода"), сообщает Деловая столица.

Закон №8033 поддержали 299 парламентариев из всех фракций.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на усовершенствование законодательства в сфере дошкольного образования и предусматривает:

новые принципы государственной политики в сфере дошкольного образования;

расширение возможностей и гарантий для получения дошкольного образования всех детей с учетом потребностей и способностей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, детей внутренне перемещенных семей;

введение реальной дерегуляции и демократизации в системе образования;

новые подходы к трудовым отношениям в учреждениях дошкольного образования и новые гарантии для педагогических работников;

формирование системы экономических гарантий развития учреждений дошкольного образования;

учет потенциала частного образования;

создание мотивации для инвестирования в образование;

развитие безопасной образовательной среды, в частности обеспечение гражданской защиты.

Воронов, который является одним из инициаторов закона, ранее отмечал, что документ предлагает четко определить формы получения дошкольного образования, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и ряд изменений. Закон должен обеспечить справедливую очередность зачисления детей в учебные заведения, изменятся и условия работы педработников.

По словам депутата, формы детских садов могут быть семейные (свои дети и дети друзей или соседей), мобильные для детей из отдаленных населенных пунктов, "школа супергероев" для детей на стационарном лечении и центры педагогического партнерства для детей, которые от рождения находятся вместе с родителями.

А еще будут действовать разные формы получения дошкольного образования: дистанционная, педагогический патронаж (педагоги учат детей в домашних условиях) и сетевая, когда ребенок учится в разных детсадах одновременно.

В то же время образовательная эксперт Марина Столяр отмечала, что закон несет ряд угроз. В частности, открывает садикам право предоставлять медицинские услуги без получения соответствующей лицензии, может создать дополнительную нагрузку на воспитателей, угрожать прозрачному частному сектору дошкольного образования и четкости законодательного регулирования.