Генштаб: На фронте более 40 столкновений, больше всего – на Покровском направлении
С начала суток на линии боевого столкновения произошло 44 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении – 20 столкновений.
Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 6 июня.
Российские захватчики обстреляли из минометов приграничные населенные пункты Сумщины с территории Курской и Белгородской областей Российской Федерации, а именно из российского Волфиного враг вел огонь по украинскому Волфину и из Сподарюшиного обстрелял Поповку.
На Купянском направлении продолжаются боевые действия в Петропавловском районе. Другая активность врага здесь отсутствует.
В Лиманском направлении враг активизировался в районах Невского и Серебрянского леса. Боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении идут бои в районе Верхнекаменского. В общем, за сегодня это уже третья атака, предыдущие две - успешно отбиты.
Также враг проявляет активность на Краматорском направлении, а именно в Ивановском районе. Ситуация контролируется.
Уже 20 раз пытался враг улучшить свои позиции на Покровском направлении сегодня. В настоящее время продолжаются бои в районах Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобородовки и Новопокровского.
На Ореховском направлении были отражены две атаки врага. На остальных направлениях обстановка без особых изменений.