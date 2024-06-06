В Одесской области разоблачили служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах

В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах: руководитель совместно с подчиненным требовали у гражданина Молдовы 20 000 долларов США за помощь избежать депортации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГБР, Одесская областная прокуратура.

У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.

Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и на других работников ГМС, которые бы представляли позицию учреждения в суде.

Двум работникам ГМС сообщено о подозрении в принятии предложения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал чиновникам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления - 70 млн грн, сотруднику - 7 млн грн.

В ГБР говорят, что по месту работы и жительства должностных лиц были проведены обыски и обнаружены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят почти 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанные на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также находится много земельных участков, другие дома и магазины.

Согласно ежегодной декларации за 2023 год чиновник получил заработную плату на общую сумму 345 116 гривен.

Решается вопрос о дополнительной квалификации относительно незаконного обогащения, добавляют в Бюро.

Сейчас решается также вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и наложении ареста на изъятое во время обысков имущество.