Стефанчук ответил, планируют ли понижать мобилизационный возраст до 18 лет

Сегодня в парламенте не зарегистрирована ни одна инициатива с предложением снизить мобилизационный возраст, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук во время брифинга.

"По состоянию на сейчас никаких каких-то официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало" , - заявил Стефанчук.

Глава Верховной рады добавил, что осознает, что война является "страшной математикой времени, оружия, финансов и человеческого ресурса". Также он напомнил и то, что парламент принял законодательные акты для того, чтобы сделать мобилизацию справедливой и чтобы людей прекратили "хватать на улице".

Мобилизация в Украине

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449. Документ содержал изменения в процессе мобилизации, которые вступили в силу уже 18 мая. Согласно закону в Украине уменьшили призывной возраст до 25 лет. Также военнообязанных обязали обновить личные данные, впрочем, есть и исключения.