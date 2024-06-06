Минэнерго: цель России - полный блэкаут в Украине, готовимся к сложной зиме

Ситуация в энергосистеме Украины хуже, чем в 2022-2023 годах. Зимой ситуация со светом может быть сложной, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко во время заседания совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы - до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022-2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой" , - заявил Галущенко.

По словам министра, цель России - полный блэкаут в Украине. Атомная генерация остается базовой для Украины. Но российские атаки на подстанции несут угрозы для АЭС, а также ядерной и радиационной безопасности.

"Мы готовимся к тому, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС, это наш способ выжить. Поэтому важная задача - защитить атомную энергетику, избежать блэкаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность" , - отметил он.

Отдельное внимание на заседании МАГАТЭ уделили безопасности оккупированной россиянами Запорожской АЭС и рискам очередного обесточивания станции.

Что известно о ситуациях со светом в Украине

Российские войска возобновили масштабные обстрелы украинской энергетики. В результате вражеских атак были разрушены несколько украинских ТЭС, в том числе Змиевская и Трипольская.

Во время последней атаки 1 июня оккупанты обстреляли две ТЭС и две ГЭС, в том числе Днепровскую ГЭС в Запорожье (самую большую гидроэлектростанцию в Украине).

Вражеские удары нанесли масштабные повреждения объектов энергетики. Поэтому в Украине вводятся отключения света.