Зеленский провел разговор с премьером Индии и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Пригласил премьера в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал президента.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пожелал скорейшего формирования правительства и плодотворной работы для процветания индийской нации" , - написал президент.

По словам Зеленского, во время переговоров:

стороны обсудили подготовку к саммиту мира. Президент рассчитывает на участие Индии на самом высоком уровне ;

; Моди был приглашен посетить Украину.

Позиция Индии относительно войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Индия заявила о якобы нейтральной позиции по отношению к войне. Более того, Нью-Дели до сих пор публично не осудил страну-террориста.

В то же время в январе Reuters рассказывало, что Индия все же планирует отказаться от российского оружия и дистанцироваться от Москвы. В то же время она переживает из-за того, что это может подтолкнуть Россию ближе к Китаю.

Также недавно глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба предупредил Индию о "красных линиях" в случае поддержки военной машины России.