Немецкое правительство одобрило план тотальной обороны на случай агрессии России

Немецкое правительство, учитывая прогнозы возможного нападения России на Североатлантический альянс, обновило "рамочную директиву о тотальной обороне" времен холодной войны, которая определяет меры безопасности на случай агрессии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит текст директивы.

План "тотальной обороны" основывается на предположении, что в случае нападения России на НАТО немецкие войска будут переброшены на восточный фланг.

В случае нападения на Германию федеральное правительство должно немедленно объявить об этом по радио и интернет. Бундестаг до завершения агрессии нельзя будет распустить, власти будут использовать "специальные технологии" для обмена секретной информацией, а СМИ должны "без задержки" оповещать население о важных новостях.

Предполагается, что немцы должны будут использовать для укрытия подвальные помещения в "прочных зданиях", подземные автостоянки или подземные железнодорожные станции. Больницы должны быть готовы к наплыву пациентов. При необходимости власти могут отдавать приказ об эвакуации, при этом семьи нельзя будет разлучать.

На время войны власти Германии будут контролировать поставки продовольствия, иметь стратегический резерв продуктов длительного хранения (рис, бобовые, сгущенное молоко) и при необходимости регулировать цены или вводить систему талонов на продукты. Она также может обязывать компании работать исключительно на нужды обороны и изымать имущество для армии.

План "тотальной обороны" подробно регламентирует работу коммунальных служб и критической инфраструктуры. К примеру, мусор нужно обязательно убирать, чтобы предотвратить эпидемии, а военная техника будет иметь абсолютный приоритет на дорогах и железной дороге. Метеорологические службы на время войны могут из соображений безопасности не сообщать прогноз погоды.

Также в Германии в таких условиях возвращается обязательная военная служба. Все с 18 лет должны будут работать на работах, причем они могут быть обязаны работать в выходные и праздничные дни.

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости быть готовыми к войне в 2029 году. В то же время канцлер Олаф Шольц заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить втягивания Германии в войну.