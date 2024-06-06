В Польше семь человек получили тюремные приговоры за убийство украинца

Семь человек, в том числе бывшие полицейские и врач, обвиняемые после смерти гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению сроком от 1,5 до 5 лет, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RMF24.

Суд признал подсудимых виновными в убийстве по неосторожности 25-летнего Дмитрия Никифоренко путем избиения и насильственного прижимания, а в случае с врачом – в нереагировании на применение к нему таких мер принуждения.

Самые суровые наказания – пять лет лишения свободы – суд вынес двум уже бывшим сотрудникам полиции. Другие два бывших офицера, врач и два сотрудника Вроцлавского центра помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 4 лет.

Две сотрудницы вытрезвителя были оправданы.

Бывшим сотрудникам полиции также запретили заниматься профессиональной деятельностью на срок от 4 до 10 лет. Осужденные санитары вытрезвителя не смогут работать на этой должности в течение восьми лет и трех лет, а врач – в течение пяти лет.

Осужденные также должны выплатить родителям и невесте погибшего по 200 000 злотых (около 50 тысяч евро).

Отец Дмитрия Никифоренко после оглашения приговора заявил, что его сына убили, а подсудимые должны быть осуждены за убийство.

"Это должно быть наказание в виде 25 лет лишения свободы", – сказал он.

Трагедия произошла 30 июля 2021 года. После задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина агрессивно вел себя в отношении офицера полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно.

Дело смерти украинца после задержания полицией вызвало значительный резонанс в Польше.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидает строжайшего наказания польских полицейских, причастных к смерти Никифоренко.