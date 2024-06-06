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Президент Латвии назвал составляющие полной победы Украины в войне
Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что победа Украины должна основываться на украинской "формуле мира" и предусматривать членство страны в Европейском Союзе и НАТО, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал на форуме по безопасности Riga StratCom Dialogue в Риге, отвечая на вопрос главного редактора "УП" Севгиль Мусаевой.
Мусаева спросила президента Латвии, что именно он имеет в виду под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.
"У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского. Это первое", – отметил Ринкевичс.
"Второе – Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полная победа Украины в этой войне", – добавил он.
Ранее "ЕП" сообщала, что западные партнеры Киева удивлены изменением позиции Украины, которая пошла на уступки относительно решения на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.
В МИД опровергли уступки интересами Украины.